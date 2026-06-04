大分市内の横断歩道で5月、自転車に乗った高校生がはねられたひき逃げ事件で、車を運転していた会社員の男（60）が過失運転傷害と事故を申告しなかった罪で大分地検に起訴されました。 【写真を見る】自転車の男子高校生ひき逃げ事故不申告などの罪で会社員の男（60）起訴大分 自動車運転処罰法違反の過失運転傷害と道路交通法違反の事故不申告の罪で6月2日大分地検に起訴されたのは、大分市木上台に住む会社員・安部信次被