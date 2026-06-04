俳優で、バイク関連のインフルエンサーとしても活躍中の伊藤愛真（いとう・えま）さんが6月3日、自身のインスタグラムを更新。バイクでツーリングに出かけた一コマを投稿しました。 【写真を見る】【 伊藤愛真 】バイク女子春の千葉へツーリング「HONDA Rebel 250S Edition E-Clutchでプチ旅してきました」伊藤さんは「HONDA Rebel 250S Edition E-Clutchでプチ旅してきました」と綴り、千葉県市原市の小湊鉄道・月崎駅の駅