女優でタレントのMEGUMI（44）が、3日放送の「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に出演。グラビアイドル時代の印象的な思い出について語った。女優、タレント業だけでなく、プロデューサーとしても活躍しているMEGUMI。グラビアアイドルとして人気を誇った若手時代を振り返り、「青春だったなと思うのが、毎年(ハワイの)ホノルルに事務所のグラビアアイドルが集まって、谷間を見せながら“今年の目標は○○