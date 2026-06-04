【台北共同】台湾外交部（外務省）は4日、訪台したニュージーランドの議員に制裁を科した中国を非難するとコメントした。「台湾とニュージーランドは民主主義や自由の価値観を共有している」と説明し「中国には口出しする権利はない」と指摘した。