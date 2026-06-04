女優の飯島直子（58）が4日、自身のインスタグラムを更新し、パック中のプライベートショットを公開した。日本各地に被害をもたらした台風6号を受けて「まだまだ油断できないのでみんな十分に気をつけてね」とメッセージをつづった後、朝食のタマゴパンとスープ、ゆでた野菜の画像を投稿。「そんな雨の中、用事すませひさしぶりにスーパーで野菜を購入見ためブロッコリーの痩せ形スティックセニョールなまえもスゴイ