日本野球機構(NPB)は4日の公示を発表。日本ハムは柴田獅子投手と畔柳亨丞投手を1軍登録しました。柴田投手は、2024年ドラフト1位のプロ2年目右腕。今季はファームで5試合の先発を含む7試合に登板し、2勝0敗、防御率0.73と安定した成績を残しています。今季初昇格で、この日行われる広島戦に先発予定です。畔柳投手もファームで好投を続けるプロ5年目の右腕。ここまで2軍戦で4試合の先発を含む7試合に登板し、1勝0敗、防御率0.55の