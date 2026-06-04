◆東京六大学野球春季フレッシュトーナメント第２日Ｂブロック▽立大１―０早大（４日・神宮）早大が立大に接戦の末に敗れた。昨夏の甲子園では４番・捕手として活躍した川尻結大（１年＝仙台育英）は「２番・一塁」で出場。３打数１安打２四死球だった。先発の平井大翔（２年＝早大学院）は４回に３者連続四球を与えるなど制球を乱すも、４回２安打１失点と粘りの投球。２番手の安東明将（２年＝早稲田佐賀）が２回、３番手の