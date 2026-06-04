６月６日の阪神５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル）でデビューするタイドビート（牡、栗東・藤野健太厩舎、父イスラボニータ）が初戦から好勝負できそうだ。先月２８日の１週前追い切りは、坂路で松山弘平騎手が騎乗しドラゴンブースト（４歳オープン）に２馬身先行。馬なりのまま、重賞で２着３度の実績馬に最後まで食い下がって５１秒７―１２秒３の好時計をマークした。「先週いい時計で走っているし、なかなかいいんじゃな