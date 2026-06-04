テレビ東京は４日、東京・六本木の同局で定例社長会見を行い、サッカー元日本代表でタレントの前園真聖氏がバラエティー番組「旅バラ・バスＶＳ鉄道乗り継ぎ旅」のロケ中に全治半年のけがを負ったことについて言及した。吉次弘志社長は前回の会見に続き「前園さんにケガをさせてしまい、大変申し訳なかった」と改めて謝罪。現在は番組の放送を中止しているが「再開に向けて現在本格的な準備に動いている」とした。和田佳恵取