ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）の次戦に注目が集まるなか、最強王者の一角が注目発言だ。井上の次戦を巡っては世界スーパーフライ級３団体統一王者ジェシー?バム?ロドリゲス（米国）との対戦計画が浮上。米国の権威ある専門誌「ザ・リング」が制定するパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ）で１位・井上と４位・バムによるスーパーマッチには世界的な関心が集まっている。そうしたなか