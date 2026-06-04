お笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑が３日、都内で「第４５回ベスト・ファーザー『イエローリボン賞』発表・授賞式」に登壇し、芸能部門を受賞した。多角的な観点から「素敵なお父さん」と呼べる人が選ばれ、表彰される同賞。澤部は以前から「ベスト・ファーザー賞を受賞したい」と公言。ＭＣを務めるフジテレビ系「ぽかぽか」では「澤部ベストファーザーへの道」と題した企画を行いながらも、毎年受賞できないという流れが笑い