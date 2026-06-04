大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）の敵地ダイヤモンドバックス戦に先発し、６回を２安打無失点、６奪三振、１四球の好内容で６勝目をマーク。最速１６１・６キロのフォーシームと宝刀スイーパーを中心に付け入るスキを与えず、４連勝で防御率０・７４とした。圧巻投球に女房役の捕手スミスも苦笑いするしかない。ＬＡメディア「スポーツネットＬＡ」などに対し「信じられないほどです。彼はこの世に生を受けた選手の