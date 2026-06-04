岐阜県神戸町の特別養護老人ホームで利用者に暴行か。県と町が調査を進めています。神戸町の特別養護老人ホーム「ラック」の関係者によりますと、今年4月、当時職員だった介護福祉士の男性(50代)が利用者に暴行を加えたとして、県と町に報告したということです。利用者には認知症があり、トイレに誘導する際だったということで、ケガはなかったとしています。報告を受け、県と町は先月1日から介護保険法などに