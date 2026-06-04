女優・尾碕真花（いちか）が芸能事務所・オスカープロモーション退所を巡ってトラブルとなっている件で、尾碕の代理人が４日、取材に応じた。尾碕は２日、自身のインスタグラムでオスカーとの関係について「私として到底容認することのできない犯罪に該当し得る行為が確認されました。この事実により、事務所との信頼関係は完全に失われ、修復は不可能であると判断いたしました」などとつづった。「犯罪に該当し得る行為」につ