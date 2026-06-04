湿度が高くなってくるこの時期。なんとなく疲れやすい日こそ、栄養たっぷりおかずで元気をチャージしましょう。 『豆腐とひき肉の重ね焼き』は、1人分たんぱく質27.6g、ビタミンC39mgがとれる一品。豆腐とひき肉を重ねて焼き、にらねぎだれをたっぷりオン。レタスで包んで食べれば、さっぱりしながらも満足感は抜群です！『豆腐とひき肉の重ね焼き』のレシピ材料（2人分）木綿豆腐……1丁（約300g） 豚ひき肉……150g リーフレタス