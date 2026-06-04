荒茶生産量2年連続日本一の鹿児島。今年の県産一番茶の取引価格が去年のおよそ2倍だったことが分かりました。 県産のお茶を取り引きする県茶市場。その市場を運営するJA鹿児島県経済連によりますと、今年の一番茶は4月6日から先月末までに3821トンが取り引きされました。 このうち、煎茶が中心の「本茶」は1キロあたりの平均価格が5228円で、去年の2564円から2倍以上となりました。記録が残る1975年以降で最も高い取り引き額で