県内出生数 過去最少8661人 県内で、去年生まれた子どもの数は8661人で、前の年から278人減り、過去最も少なかったことが分かりました。 厚労省のまとめによりますと、県内で、去年1年間に生まれた子どもの数は8661人で、前の年から278人減少し、統計開始以降最も少なくなりました。 県内の出生数 10年間でおよそ4割減少 県内の出生数は1949年の6万4016人をピークに年々減少。2015年は1万4125人で、10年間でおよそ4割