STU48の元メンバーで「RIZINガール2023」の森香穂さんが2026年6月1日に自身のSNSで、結婚と妊娠を発表した。報告の投稿にはウェディングドレス姿の森さんの写真や動画が添えられていたが、その動画の演出に注目が集まっている。「普通エコー写真載せるだろって言ってるそこの君へ」森さんはXとインスタグラムで結婚と妊娠を発表。発表した6月1日は29歳の誕生日だとし、「こうして人生の大きな節目を迎えられるのも、いつも支えてく