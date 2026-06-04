資料 視聴者の皆さんの疑問に答える「みんなのハテナ」。今回のテーマは「梅雨」です。 広島地方気象台は6月4日、中国地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。四国地方は6月2日とみられています。 天気の疑問なら気象台に、ということで、通勤の時にはついどんな雲が出ているかを見上げてしまう岡山地方気象台の堀川和久調査官にお答えいただきます。 梅雨入りの判断基準とは？（備前市月桃48歳）