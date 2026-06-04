４日の東京株式市場で日経平均株価は寄り付きから売り優勢でスタート。前引け間際に一時１５００円近い下げで６万７０００円を割り込む場面があった。後場はやや下げ幅を縮小したものの、積極的に押し目を買う動きは限られた。 大引けの日経平均株価は前営業日比９３１円４４銭安の６万７４７０円６９銭と大幅反落。プライム市場の売買高概算は２３億１４４８万株、売買代金概算は１０兆１７６２億円。値上がり銘柄数