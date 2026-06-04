ドル円１５９．９０近辺、ユーロドル１．１６１０近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方はドル円159.90近辺、ユーロドル1.1610近辺で取引されている。いずれも前日比でややドル安の水準で推移している。中東情勢で「米国主導でイスラエルとレバノンが停戦で合意」と報じられたことで、原油が上昇一服した。有事のドル買いにやや調整が入っている。ただ、イスラエルに関しては停戦破りを繰り返した経緯もあり、市場は手