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欧州株買い先行、まずはイスラエルとレバノンの停戦合意を好感 東京時間16:26現在 英ＦＴＳＥ100 10328.92（-3.38-0.03%） 独ＤＡＸ24889.65（+93.71+0.38%） 仏ＣＡＣ40 8178.71（+28.29+0.34%） スイスＳＭＩ 13252.21（+33.89+0.25%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間16:26現在 ダウ平均先物JUN 26月限50905.00（+102.00+0.20%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN