メインシナリオ…戻したところでは21日線に上値を抑えられて下げに転じた。その後も一目均衡表の雲が抵抗となっており、戻りは売りに押されやすい展開となりそうだ。その場合の最初のポイントは、5月21日の安値1.1576となる。ここを抜けて来ると、4月6日の安値1.1505、3月30日の安値1.1443、1.1400ドルの節目などを試すとみられる。 サブシナリオ…一方、上昇した場合は、雲の下限の1.1634、雲の上限1.1685、ボリンジャー