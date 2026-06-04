メインシナリオ・・・5月28日の高値1.3870カナダドル（以後、単位省略）を上抜いて直近の高値を更新し、上値探り再開が示唆されている。きょう、4月7日以来の1.39台に乗せており、4月3日の高値1.3949を上抜き、3月31日の高値1.3967も上抜けば、1.4000の節目や昨年12月2日の高値1.4015を試す可能性がある。昨年12月2日の高値1.4015を上抜くようなら、昨年11月28日の高値1.4051が上値の目標になる。 サブシナリオ・・・一方、2