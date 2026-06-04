消防庁の発表によると、5月1日から24日までの間に熱中症で救急搬送された人は全国で2682人（速報値）。昨年の同時期と比べ400人以上も多い。“異常な暑さ”はもはや毎年の決まり文句。気象庁は最高気温40度以上の日を“酷暑日”と定めたが、どうやら今年も酷暑が続きそうだ。となれば、テレビ業界も対応に追われることになるという。＊＊＊【写真を見る】熱中症対策は必須！85歳「名司会者」とは？その嚆矢となったのは、