ダンサーのケント・モリとユーコ・スミダ・ジャクソンが4日、都内で行われた“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』（12日公開）のジャパンプレミアに出席した。【全身ショット】キラキラ！圧巻のオーラをみせるケント・モリマイケルのステージにも立った2人は、マイケルファンの間のレジェンド的存在。2人の登場にひときわ大きな歓声が沸き、ケント・モリは“マイケルポーズ