衆議院の憲法審査会では、国民投票をテーマに討議がおこなわれ、自民党は憲法改正の手続きを定めた国民投票法の改正案を今の国会に提出する考えを示しました。きょう（4日）の衆議院の憲法審査会で、自民党の新藤義孝議員は、憲法改正の手続きを定めた国民投票法の改正案を今の国会に提出する考えを示した上で、「提出され次第、速やかに審議に入ることを提案したい」と述べました。国民投票法をめぐっては、2022年に自民党と公明