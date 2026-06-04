韓国で3日、4年に一度の統一地方選挙が行われ、政権与党が主要な16の自治体のうち12の自治体で勝利しました。一方、首都・ソウルの市長選挙は現職の野党候補が制しています。韓国の統一地方選は4年に一度行われ、今回は首都ソウルや釜山など主要都市の市長を選ぶほか、国会議員の補欠選挙も同時に行われました。李在明政権にとっては初めての全国規模の選挙で、これまでの中間評価とも位置付けられていましたが、開票の結果、政権