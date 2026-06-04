衆議院の議員定数削減をめぐり、自民党の鈴木幹事長はきょう、比例代表のみ45議席削減する方針で党内の意見集約を図るよう、高市総理から指示を受けたと明らかにしました。自民党鈴木俊一 幹事長「（高市）総裁からも、政権公約を守る、すなわち、今国会で1割を目標に定数削減を目指す。そして、その削減は比例代表をもって行うよう、党内の意見をまとめてほしいとの意向でありました」自民党の鈴木幹事長はきょう午後、政