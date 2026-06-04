プロボクシングWBA世界バンタム級1位の増田陸（28＝帝拳）が4日、都内でWOWOWの『エキサイトマッチSP「ドネアvs増田陸」「松本流星vs高田勇仁」』（6月8日午後9時、WOWOWライブ＆オンデマンド）の収録に参加した。今年3月、横浜BUNTAIで同級1位ノニト・ドネア（43＝フィリピン）を8回1分12秒TKOで破り、WBA王者指名挑戦権を獲得。元WBC世界同級王者の山中慎介をほうふつさせる左ストレートでレジェンドを下し、世界初挑戦へ駒を