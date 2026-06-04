高市総理は4日、食料品の消費税の減税に影響を受ける外食や農林水産業への支援について、「政府として支えていく」との考えを示しました。国民民主党村岡敏英 衆院議員「農業者の方々は9割が簡易課税や免税業者で、（消費減税で）大きく損をする。対策を考えておられるのかどうか」高市総理「社会保障国民会議での議論を見守りながら、いろいろお困りになる方に対して、政府としてもみんなで頭の体操をする、しっかりとお支