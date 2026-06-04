NHKは4日、都内の同局で、28年度前期の連続テレビ小説の制作・主演発表会見を行った。河合優実（25）が初主演し、歌人の斎藤茂吉の妻・輝子をモデルとした「ほんのモキチ」がタイトルと発表。脚本は「あまちゃん」（13年）以来、15年ぶりに宮藤官九郎（55）が連続テレビ小説を担当する。「あまちゃん」とは違い、実在した人物を“朝ドラ”で扱うことに魅力を感じたという。宮藤「あまちゃん」の時は（毎週の放送が）月曜日から土