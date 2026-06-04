ガールズバーの女性従業員に売春させた罪などに問われた店長の初公判が4日、東京地裁で開かれ、店長は起訴内容を一部否認しました。東京・豊島区池袋にあるガールズバーの店長・鈴木麻央耶被告は、去年5月から7月にかけて20代の従業員の女性を店で寝泊まりさせうえ、新宿区のホテルで売春をさせた罪などに問われています。4日の初公判で鈴木被告は、起訴内容をおおむね認めたものの、「女性をガールズバーに住み込ませたことはない