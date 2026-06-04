Hey！Say！JUMP山田涼介（33）が、3日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。街中でティッシュやチラシを配る人への対応について語り、共演者から称賛された。番組では「上田と女が吠える夜インターナショナル」として、22カ国の女性が出演し、日本とそれぞれの母国の違いについて議論した。トンガのヨーコさんは「街でビックリしたのが、無料のティッシュを配っているところ」と明かした。「トンガで