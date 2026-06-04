【最終話】 6月4日 無料公開 最終話を読む 【拡大画像へ】 講談社は6月4日、肉丸氏のマンガ「公式不倫」最終話「愛し合う人達」をヤンマガWebにて無料公開した。 あれから数年、史也はなるせを同じ会社に入れ、不倫を続けていた。一方、以前2人のキスを目撃していたちなみは……。 「公式不倫」のページ