日本代表が事前キャンプ地のメキシコで“神対応”をしたようだ。複数の北中米メディアが伝えている。W杯を控える日本は3日からモンテレイで事前キャンプをスタートさせた。練習場や時間帯が変わるアクシデントにも見舞われつつ、最終準備を進めている。そうしたなか、メキシコの少年テニスプレーヤーであるラウール・ビジャレアルくんがインスタグラム(@raul_villarrealgonzalez)で、日本代表の選手に遭遇したことを報告。保