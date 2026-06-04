スタッド・ランスの日本代表FW中村敬斗が1日に自身のインスタグラム(@nakamura.keito)を更新し、日本航空(JAL)とパートナーシップ契約を締結したことを報告した。中村は「今後は、JALと一緒に若い世代の挑戦を後押しできるような活動にも取り組んでいく予定です。いよいよ世界最高峰の舞台での戦いが始まります。小さい頃から夢見ていた場所でもあるので、全力で頑張ります」とメッセージ。JALの飛行機模型やロゴ入りのサッカ