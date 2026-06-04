6月4日、ベルテックス静岡は、柏倉哲平、林翔太郎と2026－27シーズンの選手契約継続で合意したことを発表した。なお、林とは2027－28シーズンまでの2年契約となる。 山形県出身で現在31歳の柏倉は、180センチ82キロのポイントガード。青山学院大学からアースフレンズ東京Zへ加入し、新潟アルビレックスBB、滋賀レイクス、川崎ブレイブサンダースでのプレーを経て2025A