日本マクドナルドホールディングスは４日の取引終了後、５月の既存店売上高が前年同月比５．７％増となったと発表した。１７カ月連続で前年同月を上回った。伸び率は４月の５．０％から拡大。今年２月（８．０％）以来の高さとなった 既存店ベースで５月の客数は同０．６％増。２カ月連続で前年同月を上回ったが、伸び率は４月の１．３％から鈍化した。客単価は同５．０％増と、４月の３．７％から拡大。２０２