パソコン専門店「ドスパラ」を運営する株式会社サードウェーブは、「デジタルクリエイティブフォトコンテスト Presented by DCP」の作品募集を6月4日（木）に開始した。応募締め切りは7月8日（水）23時。 PCでの画像編集・加工・仕上げ技術を用いた「創造性」と「表現力」を重視するコンテスト。デジタル編集の魅力を多角的に引き出すため、「RAW現像部門」「モノクロ部門」「星空部門」「組写真部門」の4部門を設