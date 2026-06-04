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日経平均株価 始値67860.84 高値68051.94 安値66920.80 大引け67470.69(前日比 -931.44 、 -1.36％ ) 売買高23億1448万株 (東証プライム概算) 売買代金10兆1762億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は大幅反落、一時6万7000円割れ ２．前日の米株市場は主要3指数下落、SOX上昇 ３．時間外でブ