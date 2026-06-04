エレキコミック・やついいちろうが主催する「やついフェス２０２６」の主催者は４日、前日の会見でイリュージョニストのプリンセス天功がホワイトライオンとショーを披露する可能性を示していたことについて「会場周辺を含めた万全な安全体制の確保が厳しいと判断」したため、ホワイトライオンの出演は見送ると発表した。３日に行われた同イベントの開催記者会見では、出演のプリンセス天功がホワイトライオンのキングくんと壮