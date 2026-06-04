会社の事務所に侵入し、現金などが入った金庫を盗んだ疑いで男2人が逮捕されました。耳塚卓志容疑者ら2人は2026年4月、横浜市内の電気工事会社の事務所に侵入し、現金約540万円や指輪などが入った金庫を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、2人は出入り口のドアのガラス部分を工具で割って侵入したとみられています。また、2人は互いに面識はなく秘匿性の高い通信アプリで指示を受け犯行に及んでいて、闇バイトに応募し