◇第97回都市対抗野球大会近畿地区第二次予選三菱重工West3―7大和高田クラブ（2026年6月4日大阪シティ信用金庫スタジアム）元阪神で社会人野球の三菱重工Westに所属する北條史也内野手（31）が4日、大和高田クラブ戦に代打で出場し1打数無安打だった。チームは初戦で痛恨の黒星。2年ぶり41度目の本戦出場へ敗者復活トーナメントに回って少なくとも4連勝が必要な状況に追い込まれた。ベンチスタートとなった北條は0-7と