大阪府内で、細菌感染症である「レジオネラ症」の患者の報告数が、過去5年の同時期と比べて最も多い水準で推移していることが分かりました 。 大阪府感染症情報センターがまとめている2026年5月25日～31日までの「感染症発生動向調査週報」によりますと、この1週間に大阪市内で新たにレジオネラ症の患者2人が報告されました。これにより、今年1月1日からの大阪府内におけるレジオネラ症の累積報告数は49人