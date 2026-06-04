１６日から２１日までの６日間、岸和田競輪場で「Ｇ１・第７７回高松宮記念杯競輪」と「Ｇ１・第４回パールカップ」（１８日まで）が行われる。この開催に先立ち、岸和田市公営競技事業所の横田智美所長らが４日、日本競輪選手会・大阪支部の稲川翔選手と岸和田けいりんＰＲ大使の白井美早子さんを伴って大阪市のデイリースポーツを訪れ、ＰＲを行った。伝統の“東西対抗戦”が今年も初夏の岸和田に帰って来る。主役を張るのは