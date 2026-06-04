俳優の石原良純（64）が4日放送のTOKYOFM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）にゲスト出演。2人の子供たちの進路について言及する場面があった。ピックアップとして「会社に入らない若者、およそ2割」という調査結果を紹介。1984年に大学を卒業した石原は「僕の卒業アルバムのね、就職先、『西部警察』って書いてありますからね」と笑いつつ、ほとんどの同級生は就職したと振り返った。そんな中、「実はうちの息子が今年