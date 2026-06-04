家電量販業界で再編への大きな動きです。最大手のヤマダホールディングスと大手のエディオンが、経営統合について検討していると発表しました。両社は5日に取締役会を開き、経営統合について決議します。商品開発力や調達力を高めてシェア拡大を図るねらいとみられます。ヤマダは、家電を軸に住宅や家具なども販売する戦略を進めている一方、西日本を地盤とするエディオンはプライベートブランドにも力を入れ、商品開発力に強みが