２６日に巨人の監督を辞任した阿部慎之助氏の代理人弁護士が４日、「報道に関するお知らせとお願い」とする文書を報道機関に通知した。通知した文書の内容は以下の通り。当職らは、阿部慎之助氏（以下「阿部氏」といいます。）の代理人として、２０２６年５月２５日に阿部氏が逮捕・釈放されてから現在に至るまで、連日にわたって様々な媒体によって過熱した報道・投稿・誹謗中傷等が行われていることに加え、週刊文春が２０