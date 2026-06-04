前DeNA監督の三浦大輔氏（52）が2日に更新された古田敦也氏（60）のYouTube「フルタの方程式」に出演。現役投手を絶賛した。監督時代に注目していた投手を聞かれた三浦氏は「タイガースの村上。コントロール、膝元の球が落ちないんで」と阪神・村上頌樹を絶賛。古田氏も「確かに。アイツ、コントロールいいよな」と笑った。古田氏は笑いながら「両サイド、パチーン！坂本（捕手の坂本誠志郎）が小っちゃく構えたたとこにピタ